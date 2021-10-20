Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы

13:42, 20 октября 2021, ПАИ

В ближайшее время в Псковской области ожидается усиление ветра, пишет Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Сегодня с 16-19 часов и с сохранением в течение суток 21 и 22 октября ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/сек.», - отметили специалисты.

Специалисты МЧС рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, закрыть окна. Машину лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража – припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также нужно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).