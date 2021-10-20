Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию
Правительство России поддержало предложение пожизненно лишать свободы людей за повторное изнасилование лиц младше 18 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн
Законопроект об ужесточении наказания для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних в сентябре внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн, Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак.
В нем предлагается распространить пожизненное лишение свободы на педофилов-рецидивистов; на случаи, когда жертвами стали два и более ребенка; на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
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Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию
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