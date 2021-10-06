В России ужесточат наказание за изнасилование детей

10:23, 06 октября 2021, ПАИ

Госдума РФ в октябре этого года может принять законопроект, согласно которому за изнасилование несовершеннолетних — независимо от их возраста — будут лишать свободы на срок до 20 лет или приговаривать к пожизненному сроку заключения, пишет газета «Известия».

Авторами законопроекта являются вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутаты Государственной Думы Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, которые считают, что нынешнее законодательство дает недостаточно жестокое наказание за преступление в отношении подростков старше 14 лет. Также они считают, что возраст не должен быть решающим фактором при вынесении приговора.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

Но ответственность по этим статьям наступает только в том случае, если преступление было совершенно в отношении подростка, не достигшего 14-летнего возраста, и лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление.

Например, если подростку больше 14 лет, то преступнику, согласно УК РФ, грозит срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности в течение 20 лет.

Авторы законопроекта считают, что разница в возрасте несовершеннолетних не должна влиять на меру наказания. Инициативу поддерживает большинство фракций.

По данным МВД РФ на 2019 год, за предыдущие пять лет количество преступлений против половой неприкосновенности подростков выросло на 42%. Например, в 2018 году было зарегистрировано более 14 тысяч случаев изнасилования, в то время как в 2020 году таких случаев стало более 15 тысяч, что на 7,2% меньше, чем в 2019 году.