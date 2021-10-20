Каждый пятый россиянин недоволен балансом между жизнью и работой
Сервис Работа.ру и мессенджер Viber выяснили, сколько времени жители России тратят на работу, какие каналы связи с коллегами и близкими используют чаще всего и довольны ли балансом между работой и личной жизнью. В опросе приняли участие более 17,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.
Сколько времени россияне тратят на работу
Половина опрошенных жителей России тратят на работу 40-50 часов в неделю: из них 24% работают около 40 часов, а 26% — более 40 часов в неделю. Каждый пятый участник исследования указал, что работает до 10 часов в неделю. 11% опрошенных тратят на работу 10-30 часов, 9% — 50-60 часов, а 10% — более 60 часов в неделю.
Общение с коллегами в рабочее время
46% респондентов указали, что общаются с коллегами до 10% рабочего времени. Еще 27% опрошенных тратят на коммуникации с сослуживцами 10-30% времени, 15% — 30-50%, а 13% — более 50% рабочего времени.
Где россияне общаются с коллегами чаще всего
Самым популярным каналом связи с коллегами оказались телефонные звонки — их отметили 28% участников исследования. 23% респондентов указали, что часто общаются с коллегами лично в офисе. Еще 17% респондентов указали, что используют для коммуникации рабочую почту, 14% — популярные мессенджеры, а 10% — соцсети.
5% респондентов чаще общаются с коллегами через корпоративный мессенджер, а 4% — с помощью сервисов видеоконференций. В варианте «Другое» 10% жителей России чаще всего отмечали, что редко общаются с коллегами.
Общение с родными в рабочее время
42% респондентов рассказали, что тратят на общение с друзьями и родственниками до 10% рабочего времени. Каждый пятый опрошенный (21%) тратит на нерабочие коммуникации 10-30% времени. Еще 10% участников исследования общаются по личным вопросам 30-50% рабочего дня, а 8% тратят на это более 50% времени на работе.
19% респондентов указали, что не общаются с друзьями и родственниками во время работы.
Где россияне общаются с родственниками в рабочее время чаще всего
Для связи с родными 38% опрошенных используют телефон, 31% — популярные мессенджеры, а 19% — социальные сети.
Еще 15% респондентов указали, что оставаться на связи с друзьями и близкими им помогают сервисы видеоконференций, а 8% участников исследования общаются лично при работе из дома.
В варианте «Другое» 10% жителей России чаще всего отмечали, что редко общаются с друзьями и родственниками на работе.
Баланс между работой и личной жизнью
Четверть опрошенных жителей России (26%) нейтрально оценивают свой баланс между работой и личной жизнью.
15% респондентов указали, что очень довольны выстроенным балансом, а 21% — удовлетворены им частично.
Отчасти не удовлетворены балансом между работой и жизнью 18% опрошенных, а 20% — совсем им недовольны.
Что россияне хотели бы изменить в рабочем процессе
39% опрошенных жителей России рассказали, что для улучшения баланса хотели бы сократить количество рабочих часов, 18% хотят чаще быть на связи с родными, а 14% — увеличить число инструментов и каналов для коммуникаций по работе.
8% респондентов отметили, что хотели бы меньше общаться с коллегами, а 7% опрошенных заявили, что им наоборот не хватает такого общения.
Еще 5% участников исследования указали, что желают увеличить количество рабочих часов. Столько же респондентов хотели бы поменять каналы рабочей коммуникации, а 2% — меньше времени тратить на общение с родными.
31% опрошенных жителей России отметили, что их в рабочем процессе все устраивает. В варианте «Другое» 11% жителей России чаще всего отмечали, что хотели бы изменить график работы, увеличить зарплату или найти подработку.
Опрос проведен сервисом Работа.ру и мессенджером Viber, в нем приняли участие более 17,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.
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