Новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки зафиксировали в России
За последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
21 октября в стране зафиксировано 1036 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело 25 895 человек.
Всего по состоянию на 21 октября в России выявлено 8 131 164 случая заболевания коронавирусом, 7 091 607 человек выздоровело, 227 389 – умерло.
В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 869 человек.
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