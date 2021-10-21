Новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки зафиксировали в России

11:40, 21 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

21 октября в стране зафиксировано 1036 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело 25 895 человек.

Всего по состоянию на 21 октября в России выявлено 8 131 164 случая заболевания коронавирусом, 7 091 607 человек выздоровело, 227 389 – умерло.

В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 869 человек.