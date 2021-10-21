Суд арестовал обвиняемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде

12:16, 21 октября 2021, ПАИ

В Вологде суд арестовал 40-летнюю Ульяну Ланскую, обвиняемую в убийстве 9-летнего ребенка, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов Вологодской области.

Ланская заключена под стражу до 18 декабря в результате ходатайства следствия об избрании меры пресечения. Обвиняемая и ее адвокат не возражали против ареста. Суд принял во внимание состояние женщины, тяжесть обстоятельства и то, что она может скрыться.

Слушания проходили в закрытом режиме. На допросе Ланская призналась в преступлении, объяснив свой поступок тем, что убила ребенка «на почве возникших неприязненных отношений». Суд назначил проведение судебной экспертизы для установления вменяемости женщины на момент совершения убийства. По статье об убийстве малолетнего ей грозит до 25 лет лишения свободы.

16 октября девочка ушла из дома около 10:00 утра. Ближе к обеду 17 октября мать девочки обратилась в правоохранительные органы. 19 октября был обнаружен труп ребенка в одной из квартир на улице Долгий переулок, 8.