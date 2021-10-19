Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой

Тело девятилетней девочки, которую искали в Вологде, обнаружили в одном из домов города с ножевыми ранениями, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Вологодской области.

16 октября девочка ушла из дома около 10:00 утра. Ближе к обеду 17 октября мать девочки обратилась в правоохранительные органы. Она думала, что девочка находилась все время у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двух малолетних детей.

РИА Новости сообщает, что труп ребенка нашли следователи в одной из квартир на улице Долгий переулок, 8.

«Девочку нашли в квартире у цыганки. Квартиру взломали, а там тело», — сказал руководитель поисково-спасательного отряда «ЮК-Спас» Александр Громов.

Ребенка искали с полудня 17 октября. По предварительной информации, 40-летняя подозреваемая, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, втерлась в доверие к ребенку и убила ее. В посдений раз пропавшую видели вместе с подругой в одном из магазинов города. Предполагается, что женщина заманила к себе домой двоих девочек, а после решила отпустить одного ребенка, который смог помочь правоохранительным органам найти подозреваемую. Ее сняли с поезда Санкт-Петербург - Мурманск. Как отмечают СМИ, у женщины был психиатрический диагноз.

Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело.


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

19 октября 2021

Видео: В среднем 20 адресов за день посещает один переписчик
19 октября 2021

Псковичей призывают рассчитаться по долгам за электроэнергию до 1 ноября
19 октября 2021

Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой

19 октября 2021

22 собаки служат в Псковской таможне
19 октября 2021

Какие товары чаще всего пытаются незаконно ввезти через Псковскую таможню
19 октября 2021

Началась видеотрансляция первой пресс-конференции начальника Псковской таможни Игоря Ерошина
19 октября 2021

Мертвого младенца нашли в лесу в Пскове
19 октября 2021

Сезон Студенческой гребной лиги стартует в ПсковГУ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...