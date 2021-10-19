Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой

12:30, 19 октября 2021, ПАИ

Тело девятилетней девочки, которую искали в Вологде, обнаружили в одном из домов города с ножевыми ранениями, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Вологодской области.

16 октября девочка ушла из дома около 10:00 утра. Ближе к обеду 17 октября мать девочки обратилась в правоохранительные органы. Она думала, что девочка находилась все время у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двух малолетних детей.

РИА Новости сообщает, что труп ребенка нашли следователи в одной из квартир на улице Долгий переулок, 8.

«Девочку нашли в квартире у цыганки. Квартиру взломали, а там тело», — сказал руководитель поисково-спасательного отряда «ЮК-Спас» Александр Громов.

Ребенка искали с полудня 17 октября. По предварительной информации, 40-летняя подозреваемая, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, втерлась в доверие к ребенку и убила ее. В посдений раз пропавшую видели вместе с подругой в одном из магазинов города. Предполагается, что женщина заманила к себе домой двоих девочек, а после решила отпустить одного ребенка, который смог помочь правоохранительным органам найти подозреваемую. Ее сняли с поезда Санкт-Петербург - Мурманск. Как отмечают СМИ, у женщины был психиатрический диагноз.

Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело.



