Директор псковского рынка «Нива» и его жена скончались от ковида

14:55, 21 октября 2021, ПАИ

21 октября скончался от коронавируса псковский предприниматель, директор рынка «Нива» Леонид Тевосян. Накануне похоронили его жену, стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников.

Леонид Борисович Теовсян почётный гражданин города Роанок (1992 год, штат Виргиния США), предприниматель. Родился в городе Баку. В 1977 году окончил в Москве Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности по специальности «Технология хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности».

В 1990 году получил приглашение на работу в качестве главного инженера Псковского хлебного комбината, переехал на постоянное жительство в Псков. В городе по его проекту была построена макаронная фабрика. Открыл минифабрику продуктов «Русская сказка», спроектировал и построил бестарный открытого типа склад муки на Псковском хлебном комбинате, который признан самым экономичным и лёгким в обслуживании сооружением данного типа, создал и открыл в Пскове первый в Псковской области частный рынок «Нива» и является его директором.

На протяжении нескольких лет Леонид Тевосян являлся членом Общественного совета при УМВД России по городу Пскову. На общественной работе оказывал неоценимую помощь городской полиции в работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в профилактике правонарушений.