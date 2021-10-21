ФОТОФАКТ. Фонд продовольствия «Русь» Псков передал наборы в школу Псковского района

18:45, 21 октября 2021, ПАИ

Сегодня Фонд продовольствия «Русь» Псков передал продовольственные наборы для семей обучающихся и воспитанников группы кратковременного пребывания дошкольников Москвинской школы Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в учебном заведении. В наборах были молоко в тетрапакетах, кукурузные хлопья, печенье и подушечки.