ФОТОФАКТ. Фонд продовольствия «Русь» Псков передал наборы в школу Псковского района
Сегодня Фонд продовольствия «Русь» Псков передал продовольственные наборы для семей обучающихся и воспитанников группы кратковременного пребывания дошкольников Москвинской школы Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в учебном заведении. В наборах были молоко в тетрапакетах, кукурузные хлопья, печенье и подушечки.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
06 октября 2021
170 тысяч рублей выделено дополнительно на завершение ремонта детской школы искусств в Невеле