В Великолукском районе введён карантин по бешенству

19:53, 21 октября 2021, ПАИ

Зараженное животное выявлено на личном подворье в деревне Алексино Великолукского района. Там домашняя собака укусила свою хозяйку, на следующей день животное было найдено мертвым. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Хозяйка обратилась на станцию – ветеринарные специалисты выехали на место, отобрали патологический материал, доставили в лабораторию. Лабораторные исследования установили диагноз «бешенство». Собака от бешенства не была привита.

На территории личного подворья и прилегающего к нему участка (включая деревни Свинкино, Рыжково и до границ города Великие Луки) введен 60-дневный карантин.