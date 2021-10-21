В Великолукском районе введён карантин по бешенству
Зараженное животное выявлено на личном подворье в деревне Алексино Великолукского района. Там домашняя собака укусила свою хозяйку, на следующей день животное было найдено мертвым. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.
Хозяйка обратилась на станцию – ветеринарные специалисты выехали на место, отобрали патологический материал, доставили в лабораторию. Лабораторные исследования установили диагноз «бешенство». Собака от бешенства не была привита.
На территории личного подворья и прилегающего к нему участка (включая деревни Свинкино, Рыжково и до границ города Великие Луки) введен 60-дневный карантин.
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