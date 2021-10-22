Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Премия "Народное признание"

У премии «Народное признание — 2021» появилась номинация «Экомышление»

В этом году организаторы Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2021» в партнёрстве с заводом «Титан-Полимер» (входит в Группу компаний «Титан») вводят новую номинацию. Она получила название «Экомышление».

В этой номинации претендовать на победу смогут проекты, акции, инициативы, направленные на улучшение и сохранение экологии. Главное условие — реализованы они должны быть на территории Псковской области. Соискателями награды могут выступать физические лица, общественные организации, предприятия, учреждения — все, кто заботится об экологии.

Как и в остальных 11 номинациях премии, выдвигать претендентов может любой человек или организация, есть и формат самовыдвижения. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь) и вместе с фотографией номинанта отправить его по адресу электронной почты premiya@informpskov.ru. Заявки принимаются до 6 декабря.

Подробнее о премии «Народное признание-2021» и номинациях читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

22 октября 2021

Герман Петрушко: Номинация «Экомышление» позволит отметить лучшие экологические проекты Псковской области
22 октября 2021

У премии «Народное признание — 2021» появилась номинация «Экомышление»

19 октября 2021

Глава Псковской таможни: «Народное признание» – возможность показать, что у нас много порядочных людей

19 октября 2021

Поступила первая заявка на премию «Народное признание – 2021»
12 февраля 2021

«Народное признание» «повелителей драконов» (ВИДЕО)

10 февраля 2021

Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
08 февраля 2021

Семейные ценности: «Народное признание» у печорского центра помощи детям (ВИДЕО)
03 февраля 2021

Камамбер по-себежски: как сыровар Дмитрий Ершов победил в «Народном признании» (ВИДЕО)

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...