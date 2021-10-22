У премии «Народное признание — 2021» появилась номинация «Экомышление»

15:54, 22 октября 2021, ПАИ

В этом году организаторы Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2021» в партнёрстве с заводом «Титан-Полимер» (входит в Группу компаний «Титан») вводят новую номинацию. Она получила название «Экомышление».

В этой номинации претендовать на победу смогут проекты, акции, инициативы, направленные на улучшение и сохранение экологии. Главное условие — реализованы они должны быть на территории Псковской области. Соискателями награды могут выступать физические лица, общественные организации, предприятия, учреждения — все, кто заботится об экологии.

Как и в остальных 11 номинациях премии, выдвигать претендентов может любой человек или организация, есть и формат самовыдвижения. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь) и вместе с фотографией номинанта отправить его по адресу электронной почты premiya@informpskov.ru. Заявки принимаются до 6 декабря.

Подробнее о премии «Народное признание-2021» и номинациях читайте здесь.