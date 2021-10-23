Новые антирекорды по числу заражений и смертей от коронавируса зафиксировали в России

11:12, 23 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлен 37 678 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

23 октября в стране зафиксировано 1075 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело 26 077 человек. Всего в России выявлено 8 205 983 случаев заболевания коронавирусом, 7 143 137 человек выздоровело, 229 528 – умерло.

В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 880 человек.