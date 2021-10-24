Россия и Украина передали друг другу останки солдат Красной армии, погибших в годы ВОВ

20:21, 24 октября 2021, ПАИ

Российские поисковые организации передали украинской стороне останки четырех солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Те передали России останки 17 воинов, павших на территории современной Украины. Об этом сообщили «РИА Новости».

Церемония передачи останков красноармейцев прошла у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка.

По словам председателя межрегиональной общественной организации «Военная археология» Юрия Соломатина, одного из погибших солдат удалось опознать по сохранившемуся в его папке для документов куску фотопленки со снимком партбилета.

Кроме того, были найдены останки красноармейца, погибшего в битве за Москву. Его опознали по сохранившемуся железному медальону.

Представитель украинской организации «Военная археология» Андрей Пулин заявил: солдат должен вернуться к своим потомкам, к себе домой. Это должно произойти вне зависимости от разных политических моментов.