Россия и Украина передали друг другу останки солдат Красной армии, погибших в годы ВОВ
Российские поисковые организации передали украинской стороне останки четырех солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Те передали России останки 17 воинов, павших на территории современной Украины. Об этом сообщили «РИА Новости».
Церемония передачи останков красноармейцев прошла у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка.
По словам председателя межрегиональной общественной организации «Военная археология» Юрия Соломатина, одного из погибших солдат удалось опознать по сохранившемуся в его папке для документов куску фотопленки со снимком партбилета.
Кроме того, были найдены останки красноармейца, погибшего в битве за Москву. Его опознали по сохранившемуся железному медальону.
Представитель украинской организации «Военная археология» Андрей Пулин заявил: солдат должен вернуться к своим потомкам, к себе домой. Это должно произойти вне зависимости от разных политических моментов.
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Россия и Украина передали друг другу останки солдат Красной армии, погибших в годы ВОВ