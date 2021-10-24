В России будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли

22:01, 24 октября 2021, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на разработку современных стандартов для туристической отрасли, сообщает пресс-служба правительства.

Он отметил, что в России будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам.

Правила будут составлены с учётом целей устойчивого развития и особенностей функционирования отрасли в условиях пандемии. К работе над ними привлекут представителей отрасли и экспертов. Эффективность расходования средств поручено контролировать Ростуризму. Доклад об этом должен быть представлен в правительство не позднее 26 декабря 2022 года.

Отмечается, что новые стандарты должны сделать отдых в России более комфортным и безопасным.