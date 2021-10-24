Скончался пенсионер, учинивший ДТП в Палкинском районе

22:45, 24 октября 2021, ПАИ

Корреспондент районной газеты «Льновод» сообщил, что скончался пенсионер, въехавший в эту субботу в стоящий «Рено-Логан» на 309-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь.

Ранее ПАИ сообщало, что в результате ДТП автомобили получили технические повреждения.

Водитель автомобиля ВАЗ-21096 получил телесные повреждения и был доставлен в Псковскую областную больницу. От полученных травм водитель скончался.