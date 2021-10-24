Скончался пенсионер, учинивший ДТП в Палкинском районе
Корреспондент районной газеты «Льновод» сообщил, что скончался пенсионер, въехавший в эту субботу в стоящий «Рено-Логан» на 309-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь.
Ранее ПАИ сообщало, что в результате ДТП автомобили получили технические повреждения.
Водитель автомобиля ВАЗ-21096 получил телесные повреждения и был доставлен в Псковскую областную больницу. От полученных травм водитель скончался.
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