До +10 градусов ожидается в Псковской области 25 октября

09:50, 25 октября 2021, ПАИ

25 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер южных направлений, умеренный. Температура по области днём от +5 до +10 градусов.

В Пскове без осадков, температура днём от +7 до +9. В Великих Луках без осадков, температура днём от +6 до +8.