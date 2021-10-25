До +10 градусов ожидается в Псковской области 25 октября
25 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.
Ветер южных направлений, умеренный. Температура по области днём от +5 до +10 градусов.
В Пскове без осадков, температура днём от +7 до +9. В Великих Луках без осадков, температура днём от +6 до +8.
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