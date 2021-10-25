Сбербанк приглашает предпринимателей Северо-Запада на онлайн-форум Сбер Бизнес|Live

11:33, 25 октября 2021, ПАИ

28 октября в 10.00 начнётся масштабный онлайн-форум Сбер Бизнес|Live для предпринимателей Северо-Западного федерального округа. Эксперты в области финансов, психологии и маркетинга поделятся с представителями малого бизнеса новыми трендами в области продвижения продуктов и услуг, расскажут, как креативные технологии помогают создать эффективный коллектив. Хедлайнером встречи выступит Игорь Манн – известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии. Он представит лекцию «10 советов малому бизнесу, чтобы выглядеть как большой».

Также эксперты разберут кейсы представителей регионального бизнеса – отеля «Серебряный шар» Андрея Владимирова и Модного дома Виктории Тишиной.

Зарегистрироваться можно по ссылке, участие бесплатное.

«Совместно с платформой «Деловая среда» мы провели уже несколько форумов Сбер Бизнес|Live на территории СЗФО, и в них приняло участие более трёх тысяч предпринимателей. Этот форум – хорошая возможность обменяться опытом и главное - открыть новые возможности для развития бизнеса», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

В числе спикеров форума – доктор психологии и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, предприниматель и основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов и специалист по личному маркетингу Роман Тарасенко.