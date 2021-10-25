В сети появились почти 50 фейковых сайтов «Госуслуг»

12:01, 25 октября 2021, ПАИ

На фоне введения выходных с 30 октября по 7 ноября и распространения в России системы QR-кодов, в сети появилось 48 сайтов, имитирующих Единый портал государственных услуг, пишет «Коммерсантъ».

По словам экспертов, такого количества новых фейков не фиксировалось с начала лета, когда в столице был введен режим входа в большинство заведений по QR-кодам.

Глава компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров сообщил, что на подобные сайты можно попасть, отсканировав поддельный QR-код или ПЦР-тест. Он также отметил, что в последние дни увеличилось количество поисковых запросов об оформлении фейковых ПЦР-тестов».

Напомним, что граждан, которые используют фальшивые справки, могут привлечь к ответственности. По словам эксперта юридической фирмы Digital Rights Center Анастасии Крымской, за использование подделки владельцу сертификата может грозить уголовная ответственности по ст. 327 УК РФ, так как сертификат о вакцинации прокуратура рассматривает как официальный документ.