Торговая сеть «Книжица» стала претендентом на «Народное признание»

11:59, 27 октября 2021, ПАИ

Торговую сеть «Книжица» выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Сервис».

«Книжица» – первая и единственная псковская сеть книжных магазинов. Существует она в регионе уже почти 20 лет, 1 декабря магазин будет праздновать свой юбилей. За это время из маленького отдела с книгами «Книжица» выросла в крупную торговую сеть. В общей сложности в разное время было открыто 12 фирменных магазинов.

Сейчас у сети четыре крупных магазина: один в центре Пскова на Октябрьском проспекте, ещё три — в самых популярных торговых комплексах города. В 2020 году к самому большому из книжных магазинов в ТРК Fjord Plaza добавилась фирменная кофейня: в ней проходят мастер-классы и встречи с писателями.

«Книжица» — не просто магазин. Это место, где каждый найдёт что-то интересное и по душе. Будь то книги, настольные игры, канцелярия, товары для творчества или подарки», — написала маркетолог Анна Пууманн, выдвинувшая магазин на соискание премии.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание» продлится до 6 декабря. Отправлять их следует по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.