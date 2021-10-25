Торговая сеть «WoolHouse» номинирована на «Народное признание-2021»

12:54, 25 октября 2021, ПАИ

Торговая сеть «WoolHouse» претендует на статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание-2021» в номинации «Наша марка». Заявку прислала интернет-маркетолог Анна Пууманн.

В 2009 году псковская компания «Кампотекс» основала марку домашнего текстиля WoolHouse. В основу концепции бренда легла идея создания теплого и уютного дома. Отличительным знаком WoolHouse стало уникальное итальянское трикотажное полотно, ворс которого - натуральная шерсть овец породы меринос.

Пледы и подушки сделали марку узнаваемой и любимой, позволили занять лидирующие позиции на рынке. Позже, в дополнение к текстильной коллекции, дизайнеры марки разработали также линии домашней одежды и обуви.

«Три фирменных магазина WoolHouse в Пскове ежедневно дают возможностям тысячам псковичей и гостям города возможность приобрести нашу продукцию по приятным ценам. Такие специальные ценовые условия доступны только в псковских магазинах сети. Это – дань уважения родному для компании региону», - отмечается в заявке.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание» продлится до 6 декабря. Отправлять их следует по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 11 номинациях, среди которых «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.