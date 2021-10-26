Женский бизнес-тандем поборется за статуэтку «Народного признания – 2021»

11:20, 26 октября 2021, ПАИ

Основательницы псковских компаний «Гелиос», «Квиконс» и «Кампотекс» Вера Григорьева и Юлия Мамчиц поборются за статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Бизнесмен года». Заявку прислала интернет-маркетолог компании «Кампотекс» Анна Пууманн.

В заявке отмечается, что этот женский бизнес-тандем уже 20 лет развивает бизнес на территории Псковской области. Созданные ими торговые сети «Книжица» и WoolHouse известны большинству псковичей, а продукция собственного швейного производства в городе Острове востребована по всей России и в странах СНГ.

«Компании обеспечивают работой более 350 человек в Пскове и Острове. Швейное предприятие в Острове можно отнести к числу градообразующих», - отмечается в заявке.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание» продлится до 6 декабря. Отправлять их следует по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 11 номинациях, среди которых «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.