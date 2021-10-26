Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Премия "Народное признание"

Женский бизнес-тандем поборется за статуэтку «Народного признания – 2021»

Основательницы псковских компаний «Гелиос», «Квиконс» и «Кампотекс» Вера Григорьева и Юлия Мамчиц поборются за статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Бизнесмен года». Заявку прислала интернет-маркетолог компании «Кампотекс» Анна Пууманн.

В заявке отмечается, что этот женский бизнес-тандем уже 20 лет развивает бизнес на территории Псковской области. Созданные ими торговые сети «Книжица» и WoolHouse известны большинству псковичей, а продукция собственного швейного производства в городе Острове востребована по всей России и в странах СНГ.

«Компании обеспечивают работой более 350 человек в Пскове и Острове. Швейное предприятие в Острове можно отнести к числу градообразующих», - отмечается в заявке.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание» продлится до 6 декабря. Отправлять их следует по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 11 номинациях, среди которых «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

26 октября 2021

Женский бизнес-тандем поборется за статуэтку «Народного признания – 2021»
25 октября 2021

Торговая сеть WoolHouse номинирована на «Народное признание-2021»
22 октября 2021

Герман Петрушко: Номинация «Экомышление» позволит отметить лучшие экологические проекты Псковской области
22 октября 2021

У премии «Народное признание — 2021» появилась номинация «Экомышление»

19 октября 2021

Глава Псковской таможни: «Народное признание» – возможность показать, что у нас много порядочных людей

19 октября 2021

Поступила первая заявка на премию «Народное признание – 2021»
12 февраля 2021

«Народное признание» «повелителей драконов» (ВИДЕО)

10 февраля 2021

Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...