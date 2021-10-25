С 1 ноября изменится график вывоза ТКО в Локнянском районе

14:40, 25 октября 2021, ПАИ

С 1 ноября изменится график вывоза ТКО в Локнянском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Еженедельно по средам вывоз ТКО в Локне будет производиться со следующих контейнерных площадок: улицы Пионерская, 1-3; Шарикова, 2; Новая, 5; Евстифеенкова, 1. Со всех остальных контейнерных площадок мусор будет вывозиться по графику – понедельник, среда, пятница еженедельно.

Изменения по графику вывоза ТКО в деревнях Локнянского района:

1-й и 3-й четверг месяца: Бородино, Веретье Кировское, Грихново, Дорка, Кладовицы, Козино, Осиновка, Осипово Село, Среднее, Юхово, Ямы, Барсуки, Большая Гряда, Власково, Гоголево, Избоево, Курово, Маковеево, Подберезье, Сельцо, Сосново.

2-й и 4-й вторник месяца: Рожново, Федоровское, Прискуха, Алексеевское, Башово, Бор, Бурносово, Валуевское, Говорово, Голенищево, Демино, Дроздово, Загорье, Карелово, Крестилово, Липшани, Орешково, Пашково, Работино, Самолуково, Слободка, Крестилово.

2-й и 4-й четверг месяца: Антипово, Анциферово, Асаново, Богданово, Гришино, Дрехово, Жарки, Заход, Зверинец, Зелехово, Иваньково, Игнатово, Каменка, Копытово, Красный Холм, Левково, Максимиха, Мерляково, Миритиницы, Михайлов Погост, Новая, Озерки, Павлово, Перелучье, Рыкайлово, Рысино, Свинухово, Старостино, Старые Липы, Утехино.