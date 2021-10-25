13 учителей и 29 воспитателей болеют коронавирусом в Псковской области

16:50, 25 октября 2021, ПАИ

В Псковской области на карантине из-за новой коронавирусной инфекции находятся 22 группы в 20 детских садах. Из-за ОРВИ закрыты 5 групп в 5 детских садах, сообщает официальный Telegram-канал региона.

COVID-19 болеют 13 учителей и 29 воспитателей региона. Сейчас школьники находятся на каникулах.