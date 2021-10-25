13 учителей и 29 воспитателей болеют коронавирусом в Псковской области
В Псковской области на карантине из-за новой коронавирусной инфекции находятся 22 группы в 20 детских садах. Из-за ОРВИ закрыты 5 групп в 5 детских садах, сообщает официальный Telegram-канал региона.
COVID-19 болеют 13 учителей и 29 воспитателей региона. Сейчас школьники находятся на каникулах.
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