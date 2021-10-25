Обязательная вакцинация для ряда граждан введена в 84 регионах России

17:55, 25 октября 2021, ПАИ

Обязательная вакцинация от коронавируса для определенных групп населения введена в 84 регионах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Она отметила, что меры против распространения коронавируса начали принимать значительно раньше, чем решение о длинных выходных с 30 октября по 7 ноября. Одной из них, по словам Поповой, стало введение обязательной вакцинации для определённых категорий граждан.

«Сегодня они приняты уже в 84 субъектах России совершенно обоснованно с тем, чтобы люди, которые имеют контакт с большим количеством потребителей, не могли создать им угрозу, не могли создать им риски в случае, если кто-то заразился и работает с покупателями… с кем-то ещё, кому оказывают услугу», – сказала Анна Попова.