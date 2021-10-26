Уличный настил древнего Пскова нашли археологи у кинотеатра «Октябрь»
Уличный настил древнего Пскова нашли археологи у кинотеатра «Октябрь». Об этом участники раскопок сообщили в Instagram Археологического центра Псковской области.
«Работы в центре Пскова у кинотеатра «Октябрь» почти закончены. После снятия слоя без деревянных конструкций мощностью около метра, включающего в себя три горизонта пожара, практически на самом материке нас ждал уличный настил», - говорится в подписи к снимку.
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