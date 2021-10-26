Более 2,5 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса за минувшие сутки

08:42, 26 октября 2021, ПАИ

Более 2,5 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщается в Instagram губернатора региона Михаила Ведерникова.

Первым компонентом привились 1 237 человек (всего 200 262), вторым - 1 306 человек (всего 189 614). Ревакцинацию прошли 799 псковичей (всего 10 171).

Израсходовано 79,2% поступившей в регион вакцины.

«Вчера поступила новая партия - 400 доз «Спутника V». Препаратов достаточно во всех муниципалитетах, записывайтесь на прививку», - рекомендовал глава региона.