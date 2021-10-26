До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 октября
26 октября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура днем +4...+9 градусов.
В Пскове днем без существенных осадков, ночью небольшой дождь. Температура днем +6...+8 градусов. В Великих Луках днем без существенных осадков. Температура днем +7...+9 градусов.
Как часто вы пишите от руки?
Опубликовано расписание городских и междугородних автобусов в Псковской области на антиковидных выходных
Форму сертификата о вакцинации против коронавируса утвердили в Минздраве
Более 2,5 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса за минувшие сутки
Активнее всего коронавирус распространяется в Пскове, Великих Луках, Псковском и Невельском районах