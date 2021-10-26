До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 октября

09:14, 26 октября 2021, ПАИ

26 октября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура днем +4...+9 градусов.

В Пскове днем без существенных осадков, ночью небольшой дождь. Температура днем +6...+8 градусов. В Великих Луках днем без существенных осадков. Температура днем +7...+9 градусов.