Игорь Иванов: Сотрудники таможни способствуют защите от террористических угроз

17:00, 25 октября 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил сотрудников таможенной службы Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Таможенники стоят на защите наших интересов, на защите нашей страны. Предотвращая ввоз оружия и наркотиков, контрафактной продукции, они совместно с другими службами способствуют обеспечению безопасности и защите от террористических угроз», – отметил в своём поздравлении руководитель регионального профобъединения Игорь Иванов.

Он поблагодарил сотрудников таможенной службы от имени всего профсоюзного движения региона и пожелал здоровья, благополучия и успехов в нелегкой работе.

День таможенника Российской Федерации празднуется 25 октября. «Именно в этот день в 1653 году появился первый единый таможенный устав, родившийся из указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». Впервые были закреплены законом права и обязанности таможенников. Сегодня таможенная служба в России одна из самых высококвалифицированных в мире, в работе используются все новейшие достижения в отрасли», – отметили в пресс-службе облсовпрофа.