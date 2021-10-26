Отделения «Почты России» в Псковской области изменят график работы в связи с Днём народного единства

12:06, 26 октября 2021, ПАИ

В Псковской области изменится график работы отделений «Почты России» в связи с празднованием Дня народного единства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Почты России», с 30 октября по 7 ноября отделения «Почты России» будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.

4 ноября станет выходным днём для всех почтовых отделений. 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше, кроме отделений с круглосуточным режимом работы. А 5 ноября офисы «Почты России» будут принимать клиентов по графику субботы.

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов, уточнили в пресс-службе.