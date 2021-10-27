Параскева Грязнуха наступила по народному календарю

07:01, 27 октября 2021, ПАИ

27 октября отмечается память святой Параскевы Сербской, жившей в XI веке. Об этом сообщает calend.ru.

Параскева родилась в городе Епивате на берегу Мраморного моря в той же семье, что и святитель Ефимий, епископ Мадитоса. Как только родители умерли, девушка раздала полученное наследство бедным и отправилась в Константинополь, там она приняла монашеский постриг. После паломничества в Святую землю она стала жить в Иорданской долине, а за два года до смерти вернулась домой, где и умерла. Согласно житию, чудесно обретенные мощи Параскевы известны многочисленными чудесами поблизости них.

На Руси Параскеве дали прозвище Грязнуха, связанное с сырой погодой и слякотью, которые обычно сопровождали день ее памяти. По количеству грязи можно было понять, когда наступит зима. Большая распутица, залитый водой отпечаток лошадиного копыта означали, что до холодов осталось четыре недели. Также обильная грязь сулила много дождей весной.

Параскеву называли Льнянихой, Трепальницей. В этот день хозяйки начинали трепать и мять лен. Прясть и стирать, наоборот, не рекомендовалось, можно было только шить. В некоторых районах святую считали покровительницей любой женской зимней работы.

Если праздник выпадал на пятый день недели, справляли Параскеву Пятницу. Её представляли высокой, худой женщиной с длинными волосами. Особое внимание было принято уделять роженицам и беременным женщинам. Считалось, что их оберегает сама святая. Чтобы Параскева не злилась и не лишила помощи во время родов, беременные женщины старались не расчесывать волосы по пятницам. Также верили, что в пятницу нельзя много смеяться — иначе в старости придется много плакать.