Соглашение о сотрудничестве подписали ПсковГУ и Национальная родительская ассоциация

22:18, 26 октября 2021, ПАИ

Подписано Соглашение о сотрудничестве между ПсковГУ и Национальной родительской ассоциацией.

«Это значит, что ассоциация будет работать со студентами как будущими родителями, и готовы с нашими вузами-партнёрами разработать даже некий спецкурс по основам семейной жизни. Плюс мы со студентами-будущими педагогами должны внедрять темы работы с родителями. И одна из наших современных инициатив в том, чтобы в вузовский курс педагогики внести всё-таки большее количество часов работы с родителями. И, конечно, площадка вуза с ее исследовательской и общественной составляющими – это очень хорошая точка притяжения для развития вообще родительского просвещения в регионе. Вузы слушают, им доверяют, к ним обращаются, за этим будущее», - рассказал Алексей Гусев, член Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации.

Соглашение было подписано в рамках регионального родительского собрания, которое проходило сегодня, 26 октября, на базе вуза.