Выставка работ незрячих мастеров открылась в Себежском районе
В Тямшанском Доме культуры открылась выставка мастеров из Себежа «Тепло души и рук творенье». Об этом ПАИ рассказал корреспондент газеты «Призыв».
Выставка уникальна тем, что работы представлены незрячими мастерами – Сапега Валерием Юрьевичем и Кусковой Ириной Брониславовной.
На выставке представлены работы, выполненные из дерева, плетение из бисера, вязание и макраме.
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