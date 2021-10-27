Выставка работ незрячих мастеров открылась в Себежском районе

23:11, 26 октября 2021, ПАИ

В Тямшанском Доме культуры открылась выставка мастеров из Себежа «Тепло души и рук творенье». Об этом ПАИ рассказал корреспондент газеты «Призыв».

Выставка уникальна тем, что работы представлены незрячими мастерами – Сапега Валерием Юрьевичем и Кусковой Ириной Брониславовной.

На выставке представлены работы, выполненные из дерева, плетение из бисера, вязание и макраме.