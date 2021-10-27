Личному составу УФСИН России по Псковской области представили нового руководителя

08:33, 27 октября 2021, ПАИ

Личному составу УФСИН России по Псковской области представили нового руководителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Согласно приказу директора ФСИН России временно исполняющим обязанности начальника областного управления назначен полковник внутренней службы Алексей Емельянов.

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Якунин в режиме видео-конференц-связи познакомил личный состав УФСИН с новым руководителем. Алексей Емельянов служит в правоохранительных органах с 2002 года, в уголовно-исполнительной системе – с 2004 года. До назначения в Псковскую область руководил одним из отделов в Главном оперативном управлении ФСИН России. За время службы зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и целеустремленный руководитель.

Алексей Емельянов поблагодарил руководство ФСИН России за высокую оценку результатов его деятельности и отметил, что вверенный ему коллектив приложит все усилия для качественного выполнения задач, возложенных на уголовно-исполнительную систему региона.