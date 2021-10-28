Как чудского окуня на «пупках» ловили

17:03, 28 октября 2021, ПАИ

Погода в октябре очень капризная. Сильные ветра мешают выходу в Чудское озеро. Но, к счастью, иногда выдаются более-менее спокойные дни и рыболовы рады им несказанно.

Не срослось

Вчетвером – я, Николай Константиныч, Дмитрий и Марьян отправились на Чудо-озеро за окунем. Так как рыбалка была без ночевки, то на берег приехали не на «своё» традиционное место, а к лесопилке у деревни Подлипье. На удивление, несмотря на ранний час, там уже копошились рыболовы - четыре или пять автомобилей стояли рядом с берегом. Мы разгрузились, накачались и вперёд. Погода в прогнозе была приемлемой, в заливе волна была небольшой. Но, как только мы приблизились к Жирогло (пролив, соединяющий Раскопельский залив с Чудским озером), то я ещё издали заметил белые полосы высокой прибойной волны. А раз гребешки присутствуют, то волна в озере приличная и проблемы с передвижением вполне возможны.

Да, проблемы были, но не критичные. Первая возникла сразу же в двухсотметровой мелководной полосе. Сколько раз в этом году выходили в озеро вдоль левого берега Жирогла и мель нам не мешала. А сегодня при большой волне, оказываясь между гребнями, винт каждый раз цеплял песок и мотор слегка надрывался. Пять-шесть раз коснувшись дна, дальше мы уже выбрались на хорошую воду. И на приличную волну. Идти на глиссере было бы можно, но не с моим пассажиром. Прыжки и удары лодкой по воде на крутой волне Николай Константиныч очень плохо переносит и попросил идти потише. А тише идти, значит уже не на глиссере (положение лодки при большой скорости – прим. авт.) и скорость передвижения сразу замедляется в три-четыре раза. Но потихоньку, а где и побыстрее, до первой точки дошли, не намного отстав от товарищей.

И у Марьяна с передвижением по воде уже третью рыбалку возникают проблемы. Вроде бы с его лодкой и мотором всё хорошо было, во всяком случае, я проблем не замечал. Но кто-то ему посоветовал улучшить мореходные качества его корабля и он начал заниматься экспериментами – и транец нарастил, и угол атаки винта неоднократно менял. И не стала его лодка выходить на глиссер. Если раньше она это делала после большого разгона, то теперь и нос задирает, а на глиссер и вовсе не выходит. Зря он полез за улучшениями. Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего.

Эксперименты…

На удивление, но рыбу нащупали на первой же точке. Крупного окуня было не много, а среднего размера - хватало. Постепенно разобрались, где полосатый разбойник стоит погуще и мы начали выуживать его с радующей частотой. Очень хорошо работали воблеры от фирмы «Страйк про». Клевало великолепно. Как только воблер на каменных грядах своей лопаткой начинал цепляться за камни, как выражаются рыбаки – «стучать», почти тут же следовал злой удар и через минуту или две, ежели полосатый толстый попадался, оказывался в лодке. Если бы я рыбачил один, да на два спиннинга, как и Дмитрий (наш постоянный «чемпион»), то по улову, думаю, не отстал бы в этот день и от него. Но не в этом дело и суть рыбалки – у меня в лодке один спиннинг и плюс один товарищ.

Константиныч верен себе – насмотревшись рыболовных передач, начитавшись статей по теме, он и на этот раз накрутил, намудрил со снастями и приманками. Поначалу он подцепил японский воблер «Хард кор», но после того, как я поймал три или четыре окуня, а он ни одного, то пустился в частую смену приманок. Я убеждал его, что дело не в воблере, а в тех излишествах, которые у него нацеплены на шнуре перед приманкой – и гирлянда грузил, и толстенный, хотя и флюрокарбоновый, поводок. Я был уверен, что именно из-за этих грубых приспособлений его правильный японский воблер и не погружается на нужную глубину.

Но убедить в этом моего напарника удалось не сразу. Он перепробовал кучу воблеров, при том, на мой взгляд, точно не окунёвых, получил ожидаемый отрицательный результат и кинулся в другую крайность. Начал он цеплять снасть с тройниками и красно-серебристым флюрексом. На прошлой рыбалке, на удивление, она у него иногда работала. Но за прошедшую неделю Николай Константиныч провёл над ней углубленную работу по усовершенствованию. Когда я увидел «новинку», то улыбнулся и от сарказма не удержался: «Константиныч, ты прямо, как дембель ВДВ! Это что за аксельбант у тебя?» Но товарищ не сильно обратил внимание на мою подколку и после долгого и неуклюжего присоединения этой гирлянды, после запутывания и цепляния её за всё и вся, наконец-то присоединил её к своему спиннингу и забросил за борт. Результат был предсказуем – никакой. Хотя одного окушка он на эту снасть всё же выловил. Но он одного, а я штук пятнадцать за это время.

На «пупках» клюёт лучше

Половить на тройники я тоже был не против и такие приманки у меня с собой были. Но для этого надо нащупать самое клёвое место, чтобы потом, отдавшись воле волн (без использования мотора), раз за разом медленно проходить там с нашими «суперснастями». И вроде бы и нащупали, но… Именно над этим местом стал посторонний (не из нашей компании) рыболов. Не совсем правильно он, наверное, поступил, потому как место и окуня нашли мы, а они (ещё одна лодка) подошли чуть позже. И тормознули, завидев, что у нас раз за разом загибаются спиннинги и окуньки то и дело весело плещутся возле лодок.

Мы троллингом ловим, то есть в движении, а они – джигом и отводным поводком. Их метод требует постановки лодки на якорь. И вот на самом «сладком» месте они и заякорились. Сказать, что они нам всем мешали, наверное, смешно - озеро огромное, всем места хватит. Но и сказать, что не мешали, тоже неверно будет. Чем ближе мы проходили возле их лодок, тем чаще следовали поклёвки на наши спиннинги. Но и «катить на них бочку» было ни к чему, а потому определённую дистанцию, чтобы не зацепиться за их снасти, мы, скрепя зубами, всё же удерживали. Одновременно наблюдали за ними: у одного из них очень ловко получалось – в самый активный период клевало на каждом забросе. Чаще он выуживал некрупного окунька, но иногда ему попадались и солидные экземпляры. Позже, уже на берегу, я взглянул на его улов – неплохо, килограммов семь-восемь подловил и четыре-пять чудских горбачей были не менее, чем по полкилограмма. Наблюдали мы у него и очень серьёзную поклёвку - спиннинг был согнут в крутую дугу и крепко дёргался от рывков очень хорошей рыбины, мы как раз в десяти метрах от его лодки проходили. Но, увы, случился досадный обрыв снасти у самой лодки.

У второго незнакомца получалось гораздо хуже. И в первую очередь от того, что тот ни как не мог поставить лодку на якорь. Лодка у него хорошая, с баллонами большого диаметра, да ещё с дополнительными секциями поверх них. Такая лодка обладает великолепной плавучестью, отличной живучестью и… большой парусностью. И в ветреную погоду её раз за разом срывало с якоря. Да и якорь был очень лёгок, явно не для этой лодки. Когда-то именно такой мне подарили на день рождения и я с ним мучился-мучился, а потом окончательно списал на берег.

Мешались нам оба рыбака-незнакомца, но особенно тот, который стоял неподвижно на окунёвом каменном «пупке».

Не самый плохой итог

Часам к одиннадцати клёв стал замирать, иногда надолго. Можно было бы проверить и другие окунёвые точки, на шестом километре, например, но по волне идти туда пришлось бы долго. Да и не факт, что в обеденное время там бы что-нибудь клевало.

К середине рыбалки Николай Константинович убрал в рюкзак все свои рацпредложения и стал ловить на нормальную снасть - первоначальный «Хард кор». И стало поклёвывать.

Окуня наловили в этот день все, уловы были от 5 до 10 килограммов. Но крупного было не так много. У меня самый-самый – 590 граммов, плюс три чуть меньшего размера. И Константиныч тоже успел выудить одного настоящего горбача за полкило весом. В основном окунь в наших уловах был по 200-300 граммов. Но и это неплохо, особенно после большинства совсем провальных окунёвых рыбалок этого сезона.