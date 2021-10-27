Волонтеры ЕР помогут медикам и находящимся на самоизоляции во время пандемии

16:56, 27 октября 2021, ПАИ

Партия «Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в связи с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения. Добровольцы ЕР будут помогать врачам, медицинским учреждениям и находящимся на самоизоляции во время пандемии гражданам, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Как сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с регионами по мобилизации волонтерских центров партии, активисты ЕР будут осуществлять доставку медицинских работников на вызовы, помогать в маршрутизации пациентов в медучреждениях, оказывать помощь в колл-центрах и прививочных пунктах, заниматься заполнением документов.

Андрей Турчак также отметил востребованность обеспечения медиков горячим питанием, медицинским оборудованием и сизами. «Помимо этого, требуется доставка лекарств, продуктов и предметов первой необходимости для тех, кто лечится на дому, и людей из групп риска, которые ушли на самоизоляцию», - отметил секретарь Генсовета партии.





По его словам, все регионы имеют разные запросы в связи с пандемией, которые волонтерские центры «Единой России» будут оперативно отрабатывать в индивидуальном порядке. В заключение Андрей Турчак призвал региональные отделения партии мобилизовать работу волонтерских центров «Единой России» для совместной борьбы с последствиями пандемии».



Руководитель Псковского регионального волонтерского центра «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что волонтерский центр «Единой России» в Псковской области очень востребован и партийные волонтеры оказывают помощь местным жителям с начала пандемии коронавируса.

По словам Александра Козловского, сейчас эпидемиологическая обстановка в регионе очень напряженная. Он отметил, что в связи с ростом заболеваемости волонтеры партии усилили свою работу.



Активисты волонтерского центра «Единой России» входят в состав Ресурсного центра добровольчества. Ежедневно псковские партийцы доставляют продукты питания, лекарства пожилым людям, консультируют о работе пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, бесплатно возят врачей на вызовы к пациентам, оказывают всем нуждающимся услугу социального такси и другую необходимую помощь.

Волонтерские центры «Единой России» появились по всей стране весной 2020 года и объединили свыше 100 тысяч активистом, которые за время пандемии смогли оказать помощь миллионам россиян.

За это время было доставлено почти 10 млн наборов горячего питания для медперсонала и более 1,8 млн продовольственных наборов гражданам, более 2,4 млн лекарственных наборов на дом. Отработали почти 1,7 млн обращений на «горячую линию» и более 1,1 млн смен волонтерами-медиками. Больницам волонтерские центры передали 200 легковых автомобилей, реанимобили, средства индивидуальной защиты для граждан и защитные костюмы для медиков. Помимо этого, в ходе благотворительной акции «Помоги учиться дома» вместе с Агентством стратегических инициатив и Минпросвещения нуждающимся семьям были переданы свыше 500 планшетов и компьютеров для дистанционного обучения