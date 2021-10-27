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Псковское отделение Красного Креста формирует продуктовые наборы для пожилых граждан на изоляции

Собранные наборы продуктов доставят пожилым людям волонтёры. Фото сайт Красного Креста

В условиях ухудшения ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 Псковское региональное отделение Российского Красного Креста объявляет о возобновлении акции помощи людям почтенного возраста, находящимся на вынужденной самоизоляции. Об этом ПАИ рассказал председатель Псковского отделения Красного Креста Пётр Василевский.

Отделение Красного Креста призывает вас внести свой вклад в борьбу с пандемией. С помощью неравнодушных псковичей можно будет помочь пожилым людям обрести уверенность и почувствовать особое внимание к себе. Надо сделать лишь новый шаг в благотворительности и помочь сформировать 100 наборов продуктов первой необходимости для тех, кто не выходит из дома. Сотрудники Красного Креста и волонтёры доставят продукты, а при необходимости лекарства и средства гигиены.

«Помогите нам, чтобы мы смогли помочь нашим подопечным почтенного возраста», – обратились в региональном отделении к жителям Пскова и Псковской области.
Контакты: тел. 72-09-11;  e-mail: redcross60@mail.ru

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