В Псковской области внесли изменения в закон о квотировании рабочих мест

12:44, 28 октября 2021, ПАИ

Псковское областное Собрание внесло изменения в региональный закон «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 28 октября.

Нормативный акт предполагает увеличение с одного года до трёх лет срока действия квоты для трудоустройства освобождённых из тюрем граждан. Эта мера, по мнению разработчиков, будет эффективной не только в плане профилактики повторной преступности, но и для повышения эффективности социальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы.

Законопроект принят в двух чтениях. «За» проголосовали 18 депутатов из 23-х.