Эксперт: В Псковской областной инфекционной больнице соблюдаются все эпидстандарты

10:49, 28 октября 2021, ПАИ

В Псковской областной инфекционной больнице соблюдаются все эпидемиологические стандарты. Об этом заявил заведующий кафедрой внутренних болезней Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) Антон Тюрин на брифинге в медиацентре ПАИ 28 октября.

Он напомнил, что вместе с коллегами из БГМУ находится в Пскове для обмена опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, обмен опытом с коллегами ничем не заменить. «Практика таких выездов, обменов опытом необходима. Наиболее интересные наработки мы применяли на практике», – сказал он.

Специалист подчеркнул, что он вместе с коллегами высоко оценил Псковскую областную инфекционную больницу и работу сотрудников медицинского учреждения. Он подчеркнул, что корпуса инфекционной больницы построены таким образом, чтобы минимизировать риск заражения персонала. «В Псковской областной инфекционной больнице это строго соблюдается, и это даёт результат», – заключил он.

Напомним, врачи Башкирского государственного медицинского университета находятся в Пскове для обмена опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией.