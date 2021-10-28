Для школьников подготовили спецпроект «Каникулы со Сбером»

11:23, 28 октября 2021, ПАИ

Специальный проект «Каникулы со Сбером» запустили Сбер и компании его экосистемы. Речь идёт о подборке развивающего контента для школьников 7-16 лет.

К проекту присоединились 14 ведущих музеев России, которые предоставили свои плейлисты, квесты, лекции, видеоуроки, мастер-классы об искусстве и науке для всей семьи.

В проекте принимают участие Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Еврейский музей и центр толерантности, ВДНХ, Музей космонавтики, Музей советских игровых автоматов, Московский музей дизайна, Дарвиновский музей, Музей Победы, Музей архитектуры имени Щусева, Музей русского импрессионизма, Русский музей и Политехнический музей.

Материалы на сайте структурированы по возрасту и формату. Каждый может выбрать для себя наиболее интересный вариант: можно смотреть, слушать или играть.

«Каникулы — отличная возможность отдохнуть и при этом провести время с пользой, узнать что-то новое. Активности нашего проекта представлены в онлайн-формате и помогут детям весело и интересно провести каникулы даже дома. Каждый школьник сможет найти для себя увлекательный и полезный контент: от посещения лекций и мастер-классов музеев до просмотра любимых фильмов и образовательных видео. В проекте также есть и вариант офлайн-развлечения — «Самый домашний космический квест», который можно проходить всей семьёй», - рассказал старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

В проект, в частности, включены следующие активности:

- Подборка видео по финансовой грамотности от СберKids и подкаст «Петя и СберКот», в котором можно узнать, как появились банки, почему любимые игрушки столько стоят, зачем люди придумали деньги. Об этом и многом другом из мира финансов расскажут самый обычный мальчик и самый финансово грамотный кот в мире.

- Коллекция из более чем 100 фильмов для всей семьи от мультимедийного сервиса Okko и первые выпуски эксклюзивного шоу «Гдекток». С 30 октября по 7 ноября круглые сутки будет действовать акция «Счастливые каникулы», по которой все фильмы, отмеченные стикером «Фильм со скидкой», будут на 10-40% дешевле. Новые пользователи могут подключить подписку «Оптимум» (более 90 000 фильмов и сериалов) на 30 дней по специальной акционной цене.

- Любопытные подкасты и весёлые плейлисты от аудиосервиса СберЗвук для прослушивания всей семьёй.

- Галерея интересных фактов от виртуальных ассистентов Салют, они помогут детям узнать много интересного. Их можно попросить рассказать о космосе или океане, чудесах планеты или кошках, дать послушать звуки разных музыкальных инструментов. Чтобы активировать контент, достаточно сказать виртуальным ассистентам в мобильных приложениях Салют и СберБанк Онлайн, на умных устройствах Сбера и телевизорах под управлением Салют ТВ: «Салют, хочу узнать что-то новое!». 1 ноября на сайте проекта также будет доступна подборка избранных детских приложений для ассистентов, чтобы ее запустить нужно произнести: «Салют, хочу интересные каникулы!»

- Подборка образовательного видео «Каникулы со Сбером» от СберКласса и мультимедийного сервиса Okko и общественно полезные задания платформы «Другое дело».