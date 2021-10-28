В России зафиксировано два новых антирекорда по коронавирусу за сутки

11:09, 28 октября 2021, ПАИ

В России за минувшие сутки зафиксировано сразу два новых антирекорда по коронавирусу, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Вчера было выявлено 40 096 человек, заболевших COVID-19, из них почти 9% не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 1 159 человек. Всего, по данным на 28 октября, в стране выявили 8 392 697 случаев заражения. За весь период зафиксировали 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека.

Наибольшее число новых случаев заражения за минувшие сутки было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.