На сессиях Псковского областного Собрания будет звучать гимн региона

13:56, 28 октября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в закон «О Гимне Псковской области», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 28 октября.

Проект внес председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Он считает, что гимн как официальный символ региона должен звучать не только на первой и последней сессиях, как предписывает действующее законодательство, но и на каждом пленарном заседании – перед началом работы и в завершение сессии.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также поддержал данную инициативу.

Действующее законодательство разрешает исполнять гимн области в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. В случае принятия законопроекта депутаты смогут совместно решить, в каком исполнении будет звучать гимн на сессиях областного Собрания.