Красногородские хоккеисты претендуют на «Народное признание - 2021»

15:08, 28 октября 2021, ПАИ

Хоккейная команда «Красный город» из Красногородска поборется за статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Рекорд». Заявку прислала редакция районной газеты «Заря».

В 1988 году при поддержке организации ПМК-13 в посёлке Красногородск построили открытую хоккейную площадку. С этого времени начались систематические тренировки по хоккею среди работников организации и жителей посёлка. В 1992 году была создана хоккейная команда «Красный город».

Сейчас хоккейная команда является постоянным участником чемпионата Псковской области по хоккею. В 2016 году «Красный город» стал победителем первенства Псковской области среди команд третьей группы. Дважды команда занимала вторые места во второй группе. В 2021 году – первое место во второй группе.

В 2018 году команда «Красный город» решила попробовать свои силы на всероссийском уровне и подала заявку на участие в отборочном этапе VIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Любитель 40+».

С этого времени хоккеисты клуба – постоянные участники турниров Ночной хоккейной лиги. В состав команды входят не только жители Красногородского района, но и других городов.

«Сезон 2020-2021 был для команды самым выдающимся. Во-первых, она стала победителем регионального чемпионата «Дивизион 40+» Ночной хоккейной лиги в Псковской области. Во-вторых, команда «Красный город» представляла Псковскую область на Фестивале любительского хоккея в городе Сочи в турнире «Лига будущих чемпионов» и заняла 14-е место из тридцати. Такой громкий успех к команде пришёл впервые за всю историю развития хоккея в Красногородском районе. Хоккеисты, представляющие маленький рабочий посёлок Псковской области, вышли на такой высокий уровень и смогли показать свою силу и волю к победе. Благодаря нашим хоккеистам десятки мальчишек встают на коньки, отдают предпочтение спорту, стараясь брать пример со своих кумиров», - отмечается в заявке.

«Это команда, в которой ценят игроков, в которой каждый чувствует себя личностью и героем. Они уже стали значимой частью спортивной истории не только Красногородского района, но и Псковской области, - так написали о команде «Красный город» её болельщики. - Их работа, стремление к победе, упорство и настойчивость, по мнению подписчиков газеты «Заря», а также многих жителей нашего региона, заслуживают «Народного признания».

Приём заявок на соискание премии «Народное признание» продлится до 6 декабря. Отправлять их следует по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.