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Общество

340 млн рублей направят на организацию общественного транспорта в Великих Луках

Возможность запуска больших автобусов в Великих Луках обсудили на прямой линии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Вопрос по этой теме задала главный редактор газеты «Великолукская правда. Новости» Анастасия Сидорова, которая напомнила, что в этом году в городе был запущен один крупногабаритный автобус по маршруту Райбольница – Льнозавод, однако для 90-тысячного населения этого недостаточно.

«Люди хотели бы передвигаться на комфортабельных больших автобусах по всем направлениям. Скажите, пожалуйста, планируется ли в ближайшее время ввести крупногабаритный транспорт по другим маршрутам и когда это произойдет?» – спросила главред.

Отвечая на вопрос редакции, губернатор объяснил, что при распределении автобусов в Великие Луки изначально был выбран только один маршрут и в тестовом режиме автобус по нему запущен.

Глава региона добавил, что крупного общественного транспорта в городе давно не было, и перевозки осуществляются на маршрутных такси. «Наверное, для большого города это не совсем хорошо и не совсем удобно», - заметил Ведерников.

Также губернатор отметил, что для больших автобусов нужна отдельная полоса, чтобы крупногабаритный транспорт приходил по расписанию и комфортно передвигался по улицам города, не доставлял неудобств другим участникам движения. «На сегодняшний день пока не все улицы Великих Лук готовы к тому, чтобы принять большие автобусы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Вопрос развития дорожной сети в Великих Луках обсуждался на рабочей встрече губернатора с главой города Николаем Козловским. Руководитель муниципалитета рассказал, что на первичные мероприятия по приведению в порядок дорожной сети нужно 600 млн рублей.

Михаил Ведерников сообщил, что на организацию общественного транспорта в Великих Луках направят 340 млн рублей. «Будем искать дополнительные возможности для финансирования, так как я обещал, что в следующем году мы особое внимание уделим Великим Лукам с точки зрения благоустройства дорожной сети, – сказал он. – Чтобы все это осуществить, нужно завершить другие объекты – строительство пешеходных переходов и школы на Заслонова».

Глава региона также добавил, что запустить разом несколько автобусов нет возможности, поскольку это создаст транспортный коллапс. «Во-вторых, мы должны понимать, что маршрутки – это тоже малый и средний бизнес, важно не нанести по ним серьезного удара. Нужно понемногу вводить новый транспорт, совмещая большие автобусы с маршрутными такси. В планах это есть, и потихонечку мы будем количество маршрутов в городе увеличивать».

20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет обсудил порядка 25 вопросов.

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