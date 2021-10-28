Члены фракции ЕР единогласно одобрили трехлетний бюджет в первом чтении

17:44, 28 октября 2021, ПАИ

28 октября Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на предстоящие три года. За проект фракция партии «Единая Россия» проголосовала единогласно. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Документ предусматривает финансирование на реализацию инициатив народной программы ЕР, национальных целей развития страны, поручений президента, которые он дал в своем послании и на съезде «Единой России». Это гарантирует выполнение социальных обязательств государства и рост расходов на них независимо от условий экономики.

В проекте бюджета закреплено финансирование (более 2 трлн рублей) адресной поддержки более 5 млн семей с детьми от 3 до 7 лет, одиноких родителей детей от 8 до 17 лет, беременных женщин в трудной жизненной ситуации. На программу материнского капитала предусмотрено 1,6 трлн рублей. Ко второму чтению будет предусмотрена и его индексация – решением этого вопроса по поручению президента «Единая Россия» занималась вместе с профильными министерствами. Более 260 млрд предусмотрено на улучшение жилищных условий семей с детьми. Помимо этого, обеспечено решение Президента по повышению денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Будут увеличены расходы на здравоохранение. Более 270 млрд предусмотрено на программу «Первичное звено для каждого». По ней будет построено и отремонтировано почти 8 тыс. медучреждений, повысится доступность медпомощи. Финансовое обеспечение получат программы медицинской реабилитации и «санитарный щит». Их реализация – один из приоритетов народной программы «Единой России». Дополнительные средства предусмотрены на борьбу с ковидом и лекарственное обеспечение граждан.

Не менее важный приоритет народной программы партии и ее бюджетной политики - развитие науки и образования. Поэтому «Единая Россия» добилась того, чтобы в бюджете были заложены средства на программу капитального ремонта школ, запустить которую президент поручил на съезде партии. Также предусмотрено 500 млрд рублей на строительство новых школ в регионах. Обеспечены выплаты классным руководителям и кураторам в техникумах, создание дополнительных мест в вузах и строительство новых кампусов, развитие среднего профессионального образования и другие направления в этой сфере.

Чтобы обеспечить выполнение инициатив народной программы по созданию комфортной городской среды независимо от региона, развитию жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, «Единая Россия» во время работы над бюджетом с правительством предусмотрела финансирование на создание в малых городах и сельских поселениях современной социальной инфраструктуры для отдыха и занятий спортом, ликвидацию аварийного жилого фонда, комплексное развитие сельских территорий и ремонт региональных и местных дорог. Также заложены средства на поддержку индивидуального жилищного строительства, включая предоставление льготных кредитов на строительство частных домов.

Предусмотрено и решение экологических задач. На ликвидацию почти 200 свалок заложено более 340 млрд рублей, предусмотрены средства на лесоохрану (более 14 млрд рублей ежегодно). Также учтены и другие предложения «Единой России» - по ликвидации объектов накопленного вреда, очистке русел рек и территориального моря.

Поддержка занятости, малого и среднего бизнеса — еще один проект партии. В программу поддержки и льготного кредитования будут включены самозанятые граждане. Отдельно выделены средства на развитие туризма – более 170 млрд рублей.

Реализация регионами крупных инфраструктурных проектов — еще одна цель народной программы «Единой России». Эта инициатива также нашла отражение в бюджете на следующую «трехлетку». Строительство метро, дорог, жилья, соцобъектов позволит регионам обеспечить устойчивое развитие.

Думская фракция партии при этом подготовит ряд поправок ко второму чтению бюджета. В том числе - по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог. Обсуждение этих поправок пройдет на площадке «Единой России».

«Фракция «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов всегда участвует в подготовке регионального бюджета, приоритетным направлением которого является социальная направленность. При формировании главного финансового документа региона важно учесть те позиции, которые больше всего волнуют людей, важно, чтобы в нем были отражены пункты народной программы партии.

К тому же, фракция «Единой России» обратилась к губернатору Михаилу Ведерникову с просьбой предусмотреть в бюджете региона дополнительные средства в объёме 15 млн рублей на финансирование проектов, попавших в программу «народного бюджетирования». Жители Писковичей предложили проект обустройства спуска к реке, жители Пустошки надеются, что найдутся средства на спортивный зал, в Новоржеве необходима очистка водоотводных каналов. Всего в областной рейтинг попали 24 таких народных проекта. Мы готовы содействовать реализации этих проектов в своих округах. Важно, чтобы поддержка народных инициатив нашла отражение в бюджете», - отметил руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян.

«Единая Россия» работала над проектом бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов вместе с кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа «Единой России». А всем думским фракциям - взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.