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Общество

Александр Котов: Отсрочка по выплате бюджетного кредита пойдет на пользу Псковской области

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов прокомментировал итоги второй сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва.

Говоря о предоставлении Псковской области отсрочки по выплате бюджетного кредита, Александр Котов отметил, что условия очень комфортные. Кредит в размере 1,5 млрд рублей будет выплачиваться с рассрочкой до 2029 года включительно – на протяжении первых четырех лет в размере 5% основного долга, а затем оставшаяся часть равными долями пропорционально.

«Для нас это очень важно, потому что мы сможем те денежные средства, которые пошли бы на оплату кредитов, использовать сейчас на решение проблем, которые существуют в регионе и требуют значительного финансирования», - подчеркнул спикер облсобрания.

Александр Котов уверен, что предоставление отсрочки стало возможным благодаря работе губернатора с Министерством финансов РФ и правительством.

«Это решение пойдет на пользу и будет способствовать небольшому оздоровлению финансовой ситуации в регионе», - заметил председатель Собрания депутатов.

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