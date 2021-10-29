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Премия "Народное признание"

Проект Туристского информационного центра Псковской области выдвинули на «Народное признание»

Проект Туристского информационного центра Псковской области маршрут для семейного и детского отдыха «Псковская область глазами детей» выдвинули на соискание премии «Народное признание - 2021» в номинации «Инициатива». Заявку подала директор учреждения Лариса Семашко.

Туристский информационный центр уже 11 лет трудится на благо Псковской области и занимается развивитием её туристического потенциала, привлечением туристов и популяризацией региона по всему миру. Значимым проектом учреждения в 2021 году стал маршрут для семейного и детского отдыха «Псковская область глазами детей», созданный в 2020 году и проверенный Сообществом Питерских блогеров с семьями и детьми.

Главная цель маршрута – показать возможности отдыха в Псковской области не только с точки зрения культурно-познавательного и паломнического туризма. «Посещать музеи, молча рассматривая экспонаты и слушая рассказ экскурсоводов, интересно нам – взрослым. Для детей же не всегда подходит такой формат подачи информации. Детский отдых должен служить не только досуговым целям, но и развивать, открывать что-то новое и ненавязчиво обучать. Именно поэтому данный проект содержит множество интересных туробъектов, посетив которые участники маршрута увезут с собой яркие впечатления и новые знания», – отмечается в заявке.

Отметим, что маршрут «Псковская область глазами детей» стал финалистом Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020 и победил во Всероссийском конкурсе «Семейный туризм-2021», который проводился в рамках Всероссийского туристического фестиваля-проекта «Многодетная Россия». Информация о туристском маршруте «Псковская область глазами детей» будет размещена в печатной версии Атласа семейных Путешествий «Моя Россия».

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

 

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