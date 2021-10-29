Глава Пскова вручила депутатское удостоверение Валентине Александровой

11:24, 29 октября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская вручила удостоверение депутата Псковской городской Думы начальнику по управлению имуществом Псковского завода радиодеталей «Плескава» Валентине Александровой. Об этом с сессии гордумы 29 октября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова поздравила Валентину Александрову от всего депутатского корпуса и пожелала ей успехов, искренней любви к Пскову, отстаивать интересы жителей города. «Добро пожаловать в нашу дружную команду, которая работает на благо жителей нашего города», - отметила Елена Полонская. Она вручила новому депутату устав муниципального образования и регламент ПГД.

В ответном слове Валентина Александрова поблагодарила за доверие депутатов и партию «Справедливая Россия – За правду». «Мне бы хотелось приносить пользу на этом поприще нашему городу и его жителям», - подчеркнула она.

Валентина Александрова родилась 20 марта 1970 года в Кунье в Псковской области, окончила Псковский государственный педагогический институт. В разные годы работала учителем истории в Слепневской восьмилетней школе Куньинского района и в СПТУ № 23 Пскова. С 2002 по 2010 была индивидуальным предпринимателем, с 2011 года трудится на радиозаводе.

Напомним, депутатский мандат стал вакантным после перехода Олега Брячака в Псковское областное Собрание.