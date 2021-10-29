Олег Брячак исключён из фракции «Справедливая Россия» в Псковской гордуме

10:32, 29 октября 2021, ПАИ

Олега Брячака исключили из состава фракции «Справедливая Россия – За правду» в Псковской городской Думе. Такое решение приняли депутаты в ходе 58-й сессии гордумы 29 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе рассмотрения вопроса о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 29 сентября 2017 года № 16 «О регистрации депутатских фракций в Псковской городской Думе шестого созыва» глава Пскова Елена Полонская напомнила, что 28 сентября были досрочно прекращены полномочия депутата Псковской городской Думы Олега Брячака, который перешёл в областное Собрание. Олег Брячак исключен из состава фракции «Справедливая Россия – За правду» в Псковской гордуме, вакантный мандат получит начальник по управлению имуществом Псковского завода радиодеталей «Плескава» Валентина Александрова, уточнила Елена Полонская.

Отметим, что Валентина Александрова родилась 20 марта 1970 года в Кунье в Псковской области, окончила Псковский государственный педагогический институт. В разные годы работала учителем истории в Слепневской восьмилетней школе Куньинского района и в СПТУ № 23 Пскова. С 2002 по 2010 была индивидуальным предпринимателем, с 2011 года трудится на радиозаводе.