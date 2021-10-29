Россияне смогут оформить электронные дубликаты 19 документов

12:55, 29 октября 2021, ПАИ

С 1 июля 2022 года россияне смогут получить электронные дубликаты для 19 документов. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Среди документов военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, различные медсправки и судебные решения. «Также в перечне — документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за рубежом), свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык, документы об инвалидности, полученные за границей», — сообщили в правительстве РФ.

Для оформления дубликатов потребуется отсканировать документ и заверить его электронной цифровой подписью. После этого в течение часа дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Храниться дубликаты будут бессрочно.