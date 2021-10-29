Магнитные бури ожидаются в Псковской области 30 и 31 октября

13:30, 29 октября 2021, ПАИ

Мощная магнитная буря ожидается на территории Псковской области 30 и 31 октября согласно прогнозу, опубликованному на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Индекс геомагнитной активности 30 октября будет держаться на уровне G2. 31 октября показатели снизятся до уровня G1, что соответствует слабой магнитной буре. Резкий скачок в магнитосфере произойдет из-за вспышек на Солнце. За минувшие сутки их зафиксировали порядка 14. Одна из них относится к максимальному классу мощности.

«Оценка воздействия на Землю со стороны происходящих событий показывает в данном случае неизбежность почти максимального удара, какой способна нанести вспышка класса X1.0. Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, которая еще накануне была частью солнечной атмосферы, произойдет примерно в 10 утра по московскому времени 30 октября», - говорится в сообщении. По словам исследователей, это событие станет крупнейшим природным явлением такого рода за последние несколько лет.

Магнитная буря может привести к серьезным сбоям в работе систем спутниковой навигации и радиосвязи, а также может вызвать сбои в работе энергосистем и ложные срабатывания систем защиты.